Борьба с дезинформацией станет одним из ключевых направлений работы Медиацентра D-8 - Хикмет Гаджиев
Борьба с дезинформацией, развитие сотрудничества между СМИ и использование технологий искусственного интеллекта в медиа станут одними из ключевых направлений деятельности Медиацентра передового опыта D-8.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев в ходе презентации стратегической концепции Медиацентра передового опыта D-8.
"Борьба с дезинформацией, применение инструментов искусственного интеллекта в медиа и ряд других направлений, предусмотренных концепцией Центра передового опыта, будут среди его приоритетов", - сказал он.
По словам Х. Гаджиева, особое внимание также планируется уделить подготовке журналистских кадров, развитию сотрудничества между средствами массовой информации и расширению прямого взаимодействия между медиаорганизациями государств-членов D-8.
Он отметил, что Медиацентр призван стать площадкой для обмена знаниями и профессиональным опытом между представителями СМИ братских стран.
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