IV Шушинский глобальный медиафорум в очередной раз продемонстрировал растущий авторитет Азербайджана на международной арене.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил член правления Национального форума НПО Азербайджана Заур Ибрагимли.

По его словам, в своем выступлении на форуме Президент Ильхам Алиев озвучил важные месседжи, отражающие позицию Азербайджана по глобальной повестке дня, стратегическое видение и растущее влияние страны. Он отметил, что глава государства четко определил глобальную повестку дня Азербайджана: "Безусловно, сегодня нашей главной задачей является обеспечение устойчивого развития, восстановление и реконструкция Карабаха, а также завершение проектов, результатом которых станет запуск новых транспортных маршрутов".

З. Ибрагимли подчеркнул, что глава государства также добавил, что в повестку дня Азербайджана входят цифровая трансформация и развитие искусственного интеллекта в качестве одних из ключевых целей развития Азербайджана. Это, по мнению члена правления форума НПО, демонстрирует решимость страны идти в ногу с глобальными технологическими тенденциями и отвечать на современные вызовы в информационном пространстве.

Одним из наиболее примечательных моментов выступления Президента Ильхама Алиева на форуме, как указал З. Ибрагимли, стали заявления о признании Азербайджана в качестве средней державы (middle power). Он напомнил слова главы государства о том, что специалисты уже оценивают Азербайджан как среднюю державу: "Чисто терминологически, критерием, определяющим среднюю державу, является признание потенциала этой страны, признание ее способности отстаивать собственные национальные интересы".

По словам З. Ибрагимли, успехи и стратегические перспективы Азербайджана в глобальных транспортно-логистических проектах также стали важной темой дискуссий на IV Шушинском глобальном медиафоруме. Он отметил, что Средний коридор (Транскаспийский международный транспортный маршрут) сегодня превратился в один из наиболее оптимальных вариантов организации устойчивой логистики между Востоком и Западом в Евразии. По сравнению с 2019 годом объем грузов, перевозимых по Среднему коридору, увеличился почти в пять раз, что, по его словам, является показателем растущего влияния Азербайджана на этом маршруте. Кроме того, с вводом в эксплуатацию Зангезурского коридора, по Среднему коридору ожидается дополнительная транспортировка до 15 миллионов тонн грузов в год.

"Глобальные транспортно-логистические проекты, такие как Средний коридор и Зангезурский коридор, превращают Азербайджан в транспортный узел Евразии, еще больше увеличивая экономический потенциал и международное значение страны", - добавил З. Ибрагимли.

В заключение член правления Национального форума НПО Азербайджана подчеркнул, что внешнеполитический курс Азербайджана, построенный на честности и надежности, принес ему доверие не только на региональном, но и на глобальном уровне. По его словам, IV Шушинский глобальный медиафорум вновь продемонстрировал растущий авторитет, репутацию и прочные позиции нашей страны, а также подтвердил, что глава азербайджанского государства воспринимается как один из дальновидных политических лидеров современности.