Запасы авиационного топлива сократились

Европа импортировала авиационное топливо из США и Азии, увеличила объемы переработки на своих нефтеперерабатывающих заводах и использовала запасы для обеспечения полетов самолетов. Тем не менее она остается регионом, наиболее уязвимым в условиях возобновления напряженности на Ближнем Востоке, что повышает риск дальнейших перебоев в поставках.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Великобритания, Франция и Германия особенно уязвимы на континенте, где десятилетия закрытия нефтеперерабатывающих заводов сделали их более зависимыми, чем большинство других стран, от поставок с Ближнего Востока через Ормузский пролив.

Согласно данным консалтинговой компании Energy Aspects от 18 июня, в третьем квартале ожидается дефицит предложения нефти в Европе в размере почти 600 тысяч баррелей в сутки, в то время как в США прогнозируется избыток в 116 тысяч баррелей в сутки, а в Азиатско-Тихоокеанском регионе - 425 тысяч баррелей в сутки.

По данным Energy Aspects, запасы топлива на начало июня составляли 38 миллионов баррелей, по сравнению с 99 миллионами в США. Это означает, что, согласно расчетам Reuters, Европе хватает топлива менее чем на 30 дней - это самый дефицитный рынок среди крупнейших производителей авиационного топлива.

Европейская комиссия также признала, что ситуация может ухудшиться. В июне еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен заявил, что к концу летнего сезона отпусков ЕС столкнется с сокращением запасов авиационного топлива и что Брюссель будет координировать высвобождение национальных резервов в случае необходимости.

Среди тех, кто увеличил производство для смягчения последствий кризиса, итальянские нефтеперерабатывающие заводы нарастили производство авиационного топлива на 10% за первые четыре месяца года.

Согласно данным итальянской ассоциации производителей топлива UNEM, импорт страны сократился на 6%, что позволило внутреннему производству удовлетворить почти 70% спроса в марте и апреле. Италия, на долю которой приходится около половины мощностей по производству авиационного топлива, увеличила объемы производства за счет импорта полуфабрикатов из-за пределов Европы, пишет Reuters.

Тем временем цены на авиационное топливо в северо-западной Европе упали примерно до 133,27 долларов за баррель с рекордных 215,32 долларов в конце марта, что ослабило давление на авиакомпании. На топливо обычно приходится от 20% до 25% операционных расходов.

Аналитики считают, что немедленные скидки на авиабилеты маловероятны, поскольку спрос высок, а пропускная способность ограничена, особенно после того, как многие авиакомпании сократили количество рейсов для максимизации запасов топлива.