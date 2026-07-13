Азербайджан в разы нарастил поставки нефти в Болгарию

В январе-мае из Азербайджана в Болгарию было экспортировано 278 тысячи тонн нефти и нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, на сумму 182,3 миллиона долларов США.

Как передает Day.Az, об этом говорится в отчете Государственного таможенного комитета.

Согласно данным комитета, этот показатель в стоимостном выражении на 134,1 миллиона долларов США или в 3,8 раза больше, чем за аналогичный период 2025 года, а по объему больше на 198,7 тысячи тонн, или в 3,5 раза.

Подчеркивается, что в январе-мае прошлого года из Азербайджана в Болгарию было экспортировано 79,3 тысячи тонн нефти и нефтепродуктов из битуминозных пород на сумму 48,2 миллиона долларов США.

Отметим, что, по данным комитета, в январе-мае этого года из Азербайджана в другие страны было экспортировано 8,828 миллиона​​тонн сырой нефти и нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, на сумму 5,121 миллиарда долларов США.

Как говорится в данных комитета, по сравнению с аналогичным периодом 2025 года это на 522 миллиона долларов США или на 9,2% меньше в стоимостном выражении, при этом в натуральном выражении показатель уменьшился на 1,535 миллиона тонн или на 14,8%.

Согласно информации таможенного комитета, топ-3 импортеров азербайджанской нефти в январе-мае этого года возглавила Италия (5,339 миллиона тонн на сумму 3,021 миллиарда долларов), за ней следуют Румыния (461,3 тысячи тонн на сумму 247,8 миллиона долларов) и Чехия (433,1 тысячи тонн на сумму свыше 245,7 миллиона долларов).