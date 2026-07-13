Shahin Novrasli Festival завершился феерией бразильских ритмов и красочным карнавалом в Ичеришехер

Shahin Novrasli Festival 2026 завершился по-настоящему ярко и эмоционально. Открытая площадка в Ичеришехер - старинной части Баку - превратилась в настоящий остров Бразилии, где огненные ритмы, карнавальное шествие и зажигательные танцы поставили эффектную точку в одном из самых ярких музыкальных событий этого лета, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Финальным аккордом фестиваля стал грандиозный концерт бразильской музыки, подаривший зрителям незабываемый вечер, наполненный неиссякаемой энергией. Красочные костюмы, искренние улыбки артистов, ритмы самбы и атмосфера настоящего карнавала буквально захватили публику с первых минут.

На сцену вышли бразильские музыканты WINCK (вокал), Айзек Джамба (барабаны), Давид Оливейра (бас), Луан Барбоса (перкуссия), а также танцовщица Аиша. Их выступление стало музыкальным путешествием по многогранной культуре Бразилии, где органично переплелись самба, джаз, поп, R&B, фанк и традиционные латиноамериканские мотивы. Каждая композиция сопровождалась бурными овациями, а темпераментные танцевальные номера превращали концерт в настоящий спектакль под открытым небом.

Аншлаг стал лучшим подтверждением большого интереса к фестивалю. На заключительный вечер собрались бакинцы и гости столицы, представители творческой интеллигенции, известные деятели культуры и искусства, дипломаты, многочисленные поклонники музыки и представители средств массовой информации.

Особую атмосферу праздника создало уже само начало концерта. Вместо традиционного выхода на сцену артисты появились среди зрителей, устроив яркое карнавальное шествие под звуки ударных инструментов. Пройдя через заполненную людьми площадь, музыканты словно увлекли публику за собой, и уже в этот момент стало ясно: финальный вечер Shahin Novrasli Festival станет одним из самых запоминающихся музыкальных событий года.

Очень быстро исчезла граница между сценой и зрительным залом. Гости фестиваля подпевали знакомым мелодиям, танцевали вместе с артистами, снимали происходящее на телефоны и встречали каждую новую композицию продолжительными аплодисментами. Искреннее общение музыкантов со зрителями наполнило вечер особым теплом, превратив концерт в настоящий праздник музыки, объединяющий людей разных возрастов и культур.

Особое очарование событию придала историческая атмосфера Ичеришехер. Древние стены, теплый летний вечер и живая музыка создали неповторимый фон для красочного музыкального карнавала, который надолго останется в памяти всех, кому посчастливилось стать его участником.

Shahin Novrasli Festival 2026 проходил в Ичеришехер со 2 по 12 июля. На протяжении десяти дней жители и гости Баку знакомились с музыкальными традициями разных стран мира, наслаждаясь выступлениями известных исполнителей из десяти государств. Помимо концертной программы, фестиваль включал в себя ярмарку ремесел, ежедневные DJ-сеты, концерт молодых талантов, литературный конкурс, творческие встречи и джем-сейшн, вновь подтвердив свой статус одного из самых самобытных культурных проектов Азербайджана.

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