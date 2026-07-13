Иран успел экспортировать десятки млн баррелей нефти

В период между двумя этапами американской морской блокады Иран экспортировал около 57 млн баррелей нефти.

Как передает Day.Az со ссылкой на Bloomberg, за это время объем поставок достигал не менее 2,2 млн баррелей в сутки - одного из самых высоких уровней за последние годы. При этом реальные объемы могли быть еще больше, поскольку Иран традиционно скрывает часть нефтяных перевозок.

Значительная часть нефти уже направляется к покупателям и может дать Тегерану финансовую передышку, одновременно увеличив предложение на мировом рынке. После возвращения ограничений цены на нефть вновь пошли вверх: фьючерсы на Brent выросли на 4,7%, до $79,67 за баррель.

Первый этап морской блокады Ирана, инициированный США, проходил с 29 апреля по 18 июня 2026 г., а с 13 июля 2026 г. Трамп официально объявил о полном возобновлении морской блокады Ирана.