Гороскоп на 14 июля

Сегодня в гороскопе тон будут задавать честолюбивые устремления. Не удивляйтесь, если кто-то из ваших знакомых захочет сегодня прыгнуть выше головы, добиться прорыва в какой-то области или даже самоутвердиться за чужой счет. Такой уж это день. Люди, у которых есть в жизни большая цель, сегодня будут стремиться к ней особенно сильно, считая, что для ее достижения все средства хороши. Остальные же просто будут испытывать повышенную потребность в самореализации и признании окружающих. Если вы хотели заручиться чьим-то покровительством, легче всего сделать это именно сегодня: люди с удовольствием будут чувствовать свою значимость, выполняя роль советчика или опекуна, передает Day.Az со ссылкой на "1001 Гороскоп".

Овен

Сегодняшний день звезды гороскопа советуют Овну посвятить своей семье и друзьям, ведь именно они - главная ценность в жизни. День не склоняет его к успехам в бизнесе, работе или учебе, зато с близкими людьми он сможет в полной мере проявить себя! Открытое общение, дружеская поддержка, разговоры по душам принесут сегодня Овну умиротворение и осознание того, что жизнь прекрасна. Ну а если Овен одинок, сегодня у него есть хороший шанс познакомиться с родственной душой.

Телец

Сегодня тяга Тельца к общению может принимать форму крайностей, выражаясь в повышенной говорливости и стремлении находиться в центре событий. Страшнее обычного голода для Тельца может стать голод информационный! Со всеми, кто находится с ним рядом, Телец способен подробно поделиться своими мыслями на любую тему - о работе, о жизни, о любви. Только не стоит вступать с ним в спор: сегодня Телец может принять любое возражение чересчур близко к сердцу.

Близнецы

Сегодня Близнецы могут демонстрировать упрямство: их практически невозможно сбить с толку или переубедить. Останавливать их также бессмысленно, как движущийся напролом танк! Впрочем, в этом есть и свои плюсы: с толком применив свое упорство, Близнецы сегодня способны горы свернуть. Гораздо хуже, если Близнецы разменяют свои могучие силы на пустячные вопросы или начнут воротить все, что им в голову взбредет. Последствия их импульсивных поступков сегодня могут оказаться разрушительнее цунами!

Рак

Сегодня Рак способен демонстрировать две противоположные тенденции: либо изворотливость и настырность в достижении целей, либо фатализм во всем, за что бы он ни взялся, действуя под девизом: "Чему быть, того не миновать!". Есть вероятность того, что в каких-то делах Рак может неоправданно понадеяться на удачу, а она подведет его в самый неподходящий момент. Чтобы этого не произошло, Раку надо, перефразируя поговорку, на судьбу надеяться, но и самому не плошать. Если сегодня он будет добросовестно выполнять все, что от него зависит, то и удача не заставит себя долго ждать!

Лев

Сегодня звезды предвещают Льву хороший спокойный день, но только в том случае, если он проявит дипломатичную гибкость и не станет вступать в спор с окружающими. Возможно, какой-то человек не оправдает его ожиданий, или же события будут развиваться не так, как хотелось бы. Звезды гороскопа советуют Льву поменьше рефлексировать и не зацикливаться на том, что ему не по нраву. Скорее всего, его ожидания просто слишком завышены. Не зря говорят, что поиски счастья - это главный источник несчастья. Снизив планку своих требований к жизни, Лев почувствует себя намного счастливее!

Дева

Сегодня гороскоп Девы благоприятен во всем, что касается любви, родственных и дружеских уз, а также любых других отношений! Удача ждет ее сегодня там, где Дева может на кого-то положиться: в кругу друзей и родных, надежных партнеров по бизнесу, в обществе любимого человека. Кроме того, день склоняет Деву к тому, чтобы активно заводить новые контакты. Сегодня успешными окажутся переговоры, подписание договоров, рабочие и личные знакомства. Ну а у одинокой Девы сегодня есть шанс встретить воплощение своих романтических фантазий.

Весы

Сегодня звезды гороскопа предвещают Весам день, благоприятный для запуска новых проектов. Дела, начатые сегодня, будут продвигаться легко и практически обречены на успех. В бизнесе, в карьере, в любви Весы могут сегодня смело совершить шаг, на который, возможно, давно не могли решиться. Попросить руки и сердца, поговорить о прибавке к зарплате, начать поиски новой работы, затеять ремонт - любое судьбоносное дело в руках Весов сегодня будет спориться и со временем принесет свои плоды. Так стоит ли откладывать его в долгий ящик?

Скорпион

Сегодня Скорпион может почувствовать желание поделиться с кем-нибудь своим опытом, знаниями или и вовсе взять кого-то под свое крыло. День наделяет его душевной щедростью, а также желанием побыть для кого-то мудрым наставником или как минимум жилеткой для слез. Если же на глазах Скорпиона будет вершиться несправедливость, он готов ринуться в бой, встав на защиту слабого! Звезды гороскопа предупреждают Скорпиона о том, что справедливость - это хорошо, но главное сегодня - не дать "слабым и притесняемым" потихоньку сесть себе на шею.

Стрелец

Сегодня у Стрельца есть все шансы оказаться на коне! Обстоятельства обещают складываться в его пользу, и не исключено, что в каком-то проекте его ждет заслуженный успех и признание окружающих. День отлично подходит для завершения любых ранее начатых дел, причем чем значительнее и глобальнее эти дела, тем лучше. Сегодня звезды гороскопа дарят Стрельцу энергичность, пробивные способности, удачливость и веру в свои силы. С таким арсеналом он может только побеждать!

Козерог

Сегодня звезды гороскопа предвещают Козерогу день, когда от его слов, поступков, чувств и даже мыслей многое будет зависеть! Возможно, Козерогу придется принять какое-то решение, и от того, каким оно окажется, будет зависеть многое в его судьбе. Впрочем, даже незначительные сегодняшние поступки способны сыграть в жизни Козерога немалую роль. Так что ему необходимо следить за тем, что он сегодня говорит и делает: хорошие мысли и добрые дела обязательно к нему вернутся.

Водолей

Сегодня в общении с людьми у Водолея возможны любые крайности! Он способен легче обычного поддаваться чужому давлению и идти на уступки, которые не выгодны ему. Или же наоборот, может сам давить на людей, которые находятся рядом. Так или иначе, сегодня отношения Водолея с окружающими идеальными не назовешь. Чтобы это не стало поводом для конфликтов, Водолею стоит поискать в общении золотую середину!

Рыбы

Сегодня - отличный день, который подарит Рыбам заряд бодрости, солнечной энергии и позитива! Рыбам достаточно взяться за дела, чтобы заметить, что они продвигаются будто бы шутя. Окружающие будут тянуться к ним, судьба - подбрасывать приятные сюрпризы. Удачные покупки, хорошие новости, заманчивые предложения, общение с приятными людьми, романтические встречи - все это и многое другое может ожидать сегодня Рыб в полном соответствии с поговоркой: "Успех приходит не к тому, кто рано встает, а к тому, кто просыпается в хорошем настроении".