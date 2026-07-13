Автор: Мехти Ахмедзаде

Конец июня 2026 года стал для Европы не просто рекордно жарким - он стал экзаменом, который континент провалил. Дело не в самой жаре. Аномальные температуры случались и раньше. Дело в том, что спустя годы разговоров о климатических изменениях школы, больницы, экстренные службы и социальные системы встретили волну зноя ровно так же неподготовленными, как и много лет назад. Волна жары, накрывшая Францию, Бельгию, Испанию и Нидерланды, унесла тысячи жизней - и почти каждая история о конкретной смерти оказывается еще и историей о том, что вовремя не сработало.

Самая тревожная картина сложилась во Франции. За неделю с 22 по 28 июня там зафиксировали свыше двух тысяч дополнительных смертей - рост примерно на треть по сравнению с обычным уровнем, а в Парижском регионе смертность подскочила почти на две трети. Власти сразу оговорились: это предварительные данные, итоговые цифры могут оказаться еще выше.

В Бельгии ситуацию назвали беспрецедентной. За менее чем две недели страна потеряла более тысячи двухсот человек сверх нормы - на 39% больше, чем обычно. Больше всего пострадали люди старше 85 лет, но среди погибших были и те, кому не было и 65.

Испания пережила второй самый жаркий июнь за всю историю наблюдений - местами столбик термометра переваливал за 40 градусов, и система мониторинга связала с жарой больше тысячи смертей. В Нидерландах избыточная смертность превысила 480 случаев, в основном среди людей старше 80 лет.

Свежие данные европейского центра мониторинга смертности подтверждают масштаб трагедии в целом по континенту: только за одну неделю в конце июня по всей Европе жара могла унести не менее 10 тысяч жизней, из которых свыше девяти тысяч - люди старше 65 лет. Крайне высокий уровень избыточной смертности зафиксирован именно в Бельгии и Франции, умеренный - в Испании, Нидерландах и Швейцарии, а вот Великобритания, Германия и Италия попали в число стран с относительно низкими показателями. И это притом, что, по данным европейской службы Copernicus, июнь 2026 года стал самым жарким за всю историю метеонаблюдений. Вопрос не в том, что случилось, а в том, почему системы, которые должны были смягчить удар, этого не сделали.

Как только первые цифры стали публичными, разговор быстро сместился от метеорологии к политике - и главный упрек во всех странах звучал одинаково: меры принимались по факту случившегося, а не заранее. Оппозиция во Франции обвинила правительство в медлительности и слабой климатической политике. Экстренные совещания начались только после того, как смертность резко пошла вверх - а критики считают, что реагировать нужно было раньше, до того, как счет пошёл на тысячи.

Особенно ярко неготовность проявилась в школах. В некоторых классах температура доходила до 40 градусов - здания просто не приспособлены к таким нагрузкам: плохо проветриваются, не защищены от солнца. Учительские профсоюзы заговорили о неприемлемых условиях и призвали к протестам. Власти в итоге закрыли тысячи школ и перевели ещё тысячи на особый график, а экзамены пришлось спешно адаптировать - добавить воду, рассадить учеников подальше друг от друга, перенести часть процедур на утро. Все это - разумные меры, но придуманные и внедренные уже посреди кризиса. Готовых протоколов на случай сильной жары, которые можно было бы просто достать и включить, у школ попросту не оказалось.

В Бельгии неготовность проявилась там, где ее меньше всего ожидаешь увидеть, - в системе экстренной помощи. Министр здравоохранения признал, что экстренная служба "112" в разгар жары работал плохо, а главными жертвами стали пожилые, одинокие и социально уязвимые люди, до которых просто не успели дозвониться или доехать вовремя. Один из оппозиционных политиков заявил, что таких людей "буквально бросили на произвол судьбы", а лидер "зелёных" потребовал разработать структурный план на случай будущих волн жары - с прохладными общественными пространствами, доступом к бассейнам и программами охлаждения для домов престарелых и школ. Показательно, что о таком плане заговорили только после того, как счёт погибших пошёл на тысячи, - а не до.

Великобритания столкнулась со своей версией той же проблемы: старые здания, рассчитанные на прохладный климат, в жару превращаются в ловушки. Занятия сокращали, плановые приемы в больницах отменяли, поезда замедляли - все решения снова были реактивными, а не заранее продуманными. Глава профсоюза учителей сравнил школьные здания с теплицами и потребовал срочных вложений в вентиляцию и тень. Экологи из Greenpeace были еще жестче: по их словам, власти до сих пор относятся к жаре как к сезонной неприятности, хотя волны зноя повторяются из года в год и давно превратились в системный риск для здоровья, к которому нужно готовиться так же, как к наводнениям или ураганам.

Всемирная организация здравоохранения прямо заявила, что за последние годы жара унесла в Европе сотни тысяч жизней, и большинство этих смертей можно было предотвратить. Это ключевая мысль всей истории. Речь не о том, что природу нельзя предсказать или остановить, - синоптики предупреждали заранее, а европейские страны уже переживали похожие волны жары. Речь о том, что простых советов пить больше воды и не выходить на солнце уже давно недостаточно, а системных решений - кто отвечает за пожилых людей, кто проверяет одиноких соседей, где заранее открываются пункты охлаждения, как больницы и школы переходят в "режим жары" - так и не появилось.

Эта неготовность бьет не по всем одинаково. У людей с деньгами есть кондиционеры, возможность уехать или переждать жару в комфортном офисе. У людей победнее - маленькие квартиры на верхних этажах, районы без деревьев и тени, и полная зависимость от того, придёт ли кто-то проверить, все ли с ними в порядке. Когда система готова, эта зависимость не смертельна. Когда система не готова - как показало это лето, - она стоит жизни.

Параллельно жара напомнила о себе и в других сферах: пожары в Португалии и на юге Франции, обмелевшая река По в Италии, рекордные температуры и сбои в энергетике в Германии, Венгрии и Нидерландах. Каждый из этих эпизодов - еще одно напоминание, что климат уже изменился, а инфраструктура и системы помощи - во многом еще нет. Пока это отставание сохраняется, каждая новая волна жары будет очередной проверкой на прочность - и, как и в этот раз, платить за провал будут самые слабые.