https://news.day.az/world/1847747.html Леопард сорвал доставку заказа курьером - ВИДЕО В сети распространились кадры того, как леопард сорвал доставку заказа курьером. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Представляем вашему вниманию данное видео:
Леопард сорвал доставку заказа курьером - ВИДЕО
В сети распространились кадры того, как леопард сорвал доставку заказа курьером.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Представляем вашему вниманию данное видео:
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре