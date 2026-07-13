https://news.day.az/politics/1847775.html Президент Словакии Петер Пеллегрини прибыл в Азербайджан с официальным визитом - ФОТО 13 июля Президент Словацкой Республики Петер Пеллегрини прибыл в Азербайджан с официальным визитом. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Физулинском международном аэропорту, развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.
Президент Словакии Петер Пеллегрини прибыл в Азербайджан с официальным визитом - ФОТО
13 июля Президент Словацкой Республики Петер Пеллегрини прибыл в Азербайджан с официальным визитом.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Физулинском международном аэропорту, развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.
Президента Словакии Петера Пеллегрини встречали министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и другие официальные лица.
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