Президент Словакии Петер Пеллегрини прибыл в Азербайджан с официальным визитом

13 июля Президент Словацкой Республики Петер Пеллегрини прибыл в Азербайджан с официальным визитом.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Физулинском международном аэропорту, развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

Президента Словакии Петера Пеллегрини встречали министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и другие официальные лица.