Приговор 907-й поправке: Азербайджан объявил конец старой американской игры

Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network, специально для Day.Az

Шуша умеет выбирать моменты. Город, который три десятилетия был символом утраты, а теперь стал сценой азербайджанского возрождения, 13 июля принимал IV Глобальный медиафорум - и именно отсюда Президент Ильхам Алиев произнес, пожалуй, самую откровенную ревизию американо-азербайджанских отношений за все годы независимости.

Глава государства разложил тридцать четыре года истории на две неравные части: эпоху, когда Вашингтон использовал карабахский конфликт как рычаг давления, и нынешний период, который сам Президент Ильхам Алиев назвал отношениями на высочайшем, беспрецедентном уровне.

"Должен сказать, что отношения между администрацией Трампа и Азербайджаном складываются превосходно, и мы искренне рады тому, что они вышли на уровень стратегического партнерства. Наша историческая встреча с Президентом Трампом в августе прошлого года в Вашингтоне, последующая встреча в Давосе в январе текущего года, приглашение Азербайджана стать одним из учредителей Совета мира, инициированного Президентом Трампом, визит вице-президента Джей Ди Вэнса, подписание в Баку совместной декларации с вице-президентом об установлении стратегического партнерства, а также многие другие факты свидетельствуют о том, что сейчас наши отношения находятся на высочайшем, беспрецедентном уровне - такого прежде никогда не было", - сказал Президент Азербайджана.

Четыре события за одиннадцать месяцев - плотность контактов, которой Баку и Вашингтон не знали ни при одной из предыдущих администраций. Стратегическое партнерство, закрепленное на бумаге визитом второго лица американского государства, - такого в истории двусторонних отношений попросту не было.

Чтобы понять масштаб перемены, нужно вернуться в 1992 год. Конгресс США принимает "Акт о поддержке свободы" - рамочный закон о помощи постсоветским государствам. Документ, задуманный как жест поддержки молодых демократий, для Азербайджана обернулся клеймом: 907-я поправка запретила прямую американскую правительственную помощь Баку.

Единственная страна бывшего СССР, оказавшаяся под таким запретом, - государство, чьи территории в тот самый момент оккупировались. Абсурд ситуации усиливала арифметика: одиннадцать других республик распавшегося Союза получали американскую помощь без всяких условий, тогда как Азербайджан, принявший к середине девяностых, по оценкам, около миллиона беженцев и вынужденных переселенцев - почти каждого восьмого жителя страны, - остался за бортом программ содействия.

Президент Ильхам Алиев в Шуше напомнил, кто стоял за этим решением: "...907-я поправка была внесена сенаторами, занимавшими проармянскую позицию. Кстати, среди них был и президент Байден. В то время он был сенатором - и, вероятно, этим объясняются те многочисленные трудности, с которыми мы сталкивались в отношениях с администрацией Байдена".

Это было не просто историческое замечание. Президент Азербайджана фактически указал на политическую преемственность подхода, который десятилетиями воспроизводился в Вашингтоне под разными вывесками. Когда Байден был сенатором, он, по словам главы государства, оказался среди тех, кто продвигал санкционную линию против Азербайджана. А уже в статусе президента США эта логика проявилась в более широком региональном подходе.

Президент Ильхам Алиев сформулировал эту мысль предельно жестко: "Его видение развития региона заключалось в том, что он должен быть раздроблен, погряз в конфликтах, и в нем должна царить конфронтация. Конечно, в таких условиях легче достигать поставленных целей".

Здесь Президент Азербайджана вскрыл механизм, о котором в Вашингтоне предпочитают не вспоминать. Молодой сенатор от Делавэра, тесно связанный с армянским лобби, в начале девяностых голосует за санкции против жертвы агрессии - а спустя три десятилетия, уже в Овальном кабинете, выстраивает политику на Южном Кавказе по тем же лекалам.

Раздробленный регион - управляемый регион. Формула стара как сама имперская дипломатия, менялись лишь исполнители.

Обвинение прозвучало и в адрес института, который долгие годы олицетворял американское посредничество, - Минской группы ОБСЕ. Президент Ильхам Алиев не оставил пространства для двусмысленности: "Существует огромная разница между работой, проделанной администрацией Трампа, и деятельностью предыдущих администраций".

Далее последовал один из самых принципиальных фрагментов выступления: "К сожалению, в течение 30-летнего периода оккупации главной целью администрации США, наряду с тогдашними сопредседателями Минской группы ОБСЕ, было заморозить этот конфликт. Территории Азербайджана так и не были освобождены, несмотря на наличие соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН, которые они сами же приняли. Цель заключалась в том, чтобы заморозить эту ситуацию и использовать ее в качестве механизма давления на Азербайджан и, в определенной степени, на Армению".

Четыре резолюции Совбеза - 822, 853, 874 и 884, принятые в 1993 году и требовавшие вывода оккупационных сил, - так и остались бумагой. Государства, голосовавшие за эти документы, десятилетиями саботировали их исполнение. Замороженный конфликт оказался слишком удобным инструментом, чтобы от него отказываться.

Именно в этом контексте шушинское выступление Президента Ильхама Алиева стало не только политической оценкой прошлого, но и демонтажом целой дипломатической мифологии. Три десятилетия посредничество выдавалось за миротворчество, бездействие - за осторожность, сохранение оккупации - за "стабильность", а давление на Азербайджан - за заботу о балансе. Президент Ильхам Алиев назвал этот механизм своим именем: конфликт не пытались решить, его пытались консервировать.

Перелом наступил не благодаря институтам, а вопреки им. Глава Азербайджана противопоставил Президента Трампа всей предшествующей вашингтонской традиции: "Однако подход Президента Трампа был иным; он - миролюбивый человек, способный принести мир".

Эта формулировка важна не только как персональная характеристика. Она фиксирует различие между двумя политическими школами. Одна видела в Южном Кавказе пространство управляемой нестабильности. Другая увидела в мире ресурс, открывающий новые транспортные, энергетические и экономические возможности.

Президент Ильхам Алиев отметил: "Как он и сам неоднократно отмечал, Президент Трамп положил конец восьми конфликтам в различных уголках мира. Такой у него характер, таково его видение и такова его политика. Что касается нашего вопроса (конфликта с Арменией - прим. ред.), то и здесь он сыграл очень важную роль. Поскольку, когда Азербайджан и Армения находились на заключительном этапе переговоров, именно Президент Трамп и его команда создали условия, которые сделали мир возможным".

Это и есть ключевой разрыв с прежней моделью. Вашингтон при администрации Байдена, по оценке Баку, не стремился к развязке. Вашингтон при Президенте Трампе, напротив, увидел в урегулировании не угрозу потери контроля, а шанс на новую архитектуру региона.

Белый дом, август 2025 года. Президент Трамп, Президент Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Пашинян подписывают совместное заявление, министры иностранных дел обеих стран парафируют мирное соглашение. Американская администрация, по словам Президента Ильхама Алиева, сделала то, чего не смогли добиться три десятилетия челночной дипломатии: "Они работали очень эффективно, сумев объяснить Армении, что этот мир нужен и самой Армении".

Президент Ильхам Алиев подчеркнул и институциональное значение той встречи: "Конечно же, во время исторической встречи в Белом доме Президент Трамп вместе со мной и Премьер-министром Армении подписал совместное заявление. В то же время министры иностранных дел обеих стран парафировали мирное соглашение".

Здесь важно не только само подписание. Важно, что мирная повестка была впервые вынесена из бесконечной зоны имитации в пространство политического решения. Раньше переговоры обслуживали статус-кво. Теперь дипломатия стала инструментом его демонтажа.

Вашингтон при Президенте Трампе понял и экономическую логику региона. Глава государства отметил, что американское руководство осознало значение Зангезурского коридора, который соединит основную территорию Азербайджана с Нахчываном. "Они поняли, что Зангезурский коридор - важный проект, поскольку он соединит Азербайджан с его эксклавом Нахчываном", - сказал глава государства.

Это принципиальный момент. Транспортная артерия, которую предыдущая администрация рассматривала как источник напряженности, превратилась в объект американского стратегического интереса. В логике Баку Зангезурский коридор - не коридор давления, а коридор нормализации. Он связывает территории, рынки, инфраструктуру и политические интересы. Он превращает мир из декларации в материальную реальность.

"Но у господина Трампа иной характер. Он стремится к миру и рассматривает мир как возможность. Сегодня мир уже установлен, что создает новые возможности", - отметил Президент Азербайджана.

В этой фразе - вся разница между старой и новой американской линией. Для одной школы конфликт был инструментом контроля. Для другой мир стал возможностью расширения влияния через экономику, коммуникации и региональную устойчивость.

Самое сильное доказательство новой реальности Президент приберег для финала своего разбора 907-й поправки. Азербайджан после парафирования соглашения в одностороннем порядке снял все ограничения в отношении Армении - и цифры говорят громче деклараций: "Из России, Казахстана и других стран в Армению было доставлено более 40 тыс. тонн различных грузов. Сам Азербайджан начал поставлять в Армению нефтепродукты. К настоящему моменту в страну уже доставлено более 10 тыс. тонн".

Вдумаемся: страна, которую американский Конгресс тридцать четыре года назад наказал по армянскому запросу, сегодня заправляет армянскую экономику бензином и дизелем. "В то время как многие страны, особенно в настоящее время, испытывают трудности с доступом к источникам топлива, Армения полагается на такой надежный источник, как Азербайджан", - заметил Президент Ильхам Алиев.

Вывод президента прозвучал как приговор: "Все это свидетельствует о том, что данная поправка полностью устарела и должна быть полностью отменена".

Аргументация безупречна в своей простоте. Поправка вводилась под предлогом азербайджанской "блокады" Армении. Блокады нет - есть азербайджанское топливо в армянских баках. Юридическое основание документа испарилось, осталась лишь инерция лоббистских механизмов.

Ежегодные президентские отсрочки действия поправки, практикуемые с января 2002 года, - когда Конгресс после терактов 11 сентября признал ценность азербайджанского вклада в антитеррористическую коалицию, открытие воздушного пространства и участие миротворцев в афганской и иракской миссиях, - всегда были полумерой. Механизм вейвера продлевался каждым президентом от Буша до Байдена, но сам документ оставался дамокловым мечом, ежегодным напоминанием о зависимости от настроений Капитолия.

Президент Ильхам Алиев требует полной отмены. Требует с позиции силы: Азербайджан поставляет трубопроводный газ в 16 стран, занимая по этому показателю первое место в мире, начал в этом году экспорт в Австрию и Германию, вышел на сирийский рынок и ведет переговоры с новыми членами Евросоюза.

Южный газовый коридор протяженностью около 3500 километров, запущенный в конце 2020 года и связавший каспийское месторождение Шах-Дениз с Италией через Грузию и Турцию, стал становым хребтом этой экспансии - той самой инфраструктурой, расширять которую Баку теперь предлагает европейцам совместными усилиями и под долгосрочные контракты.

Страна, которую в 1992 году пытались изолировать, стала энергетическим донором Европы и гарантом топливной безопасности собственного вчерашнего противника.

Кроме того, глава государства говорил на фоне ирано-американского противостояния у южных границ, призвав соседей "проявить ответственность, как можно скорее положить конец этой ситуации" и предупредив, что процесс "не должен перерасти в глобальный конфликт".

Президент Ильхам Алиев выразил надежду на посредничество Пакистана - и одновременно очертил азербайджанскую формулу мира: "Международное право является универсальной платформой для установления мира. В ходе конфликта с Арменией мы всегда выступали в защиту международного права".

Страна, добившаяся восстановления территориальной целостности на основе резолюций ООН, имеет моральное право на такие формулы - в отличие от держав, которые эти резолюции писали и хоронили.

Шушинская речь зафиксировала то, что в Вашингтоне и Брюсселе еще предстоит осознать. Азербайджан больше не объект чужих стратегий - он средняя держава, по собственному определению Президента Ильхама Алиева, чей критерий - "признание ее способности отстаивать собственные национальные интересы".

Партнерство с Америкой Президента Трампа выстроено не на просьбах, а на взаимной выгоде: энергетика, транспортные коридоры, региональная стабильность.

Единственный анахронизм, торчащий из этой конструкции, - 907-я поправка, памятник эпохе, когда сенатор Байден и армянское лобби диктовали Конгрессу повестку. Документ пережил оккупацию, ради которой создавался, пережил конфликт, который должен был подпитывать, пережил политическую карьеру собственных авторов.

Логика истории требует, чтобы он не пережил эпоху стратегического партнерства. Баку свой ход сделал - топливом, миром и открытыми коридорами.

Ход за Вашингтоном.