Госдеп США объявил кампанию против МУС

Госсекретарь США Марко Рубио объявил о начале масштабной кампании, направленной на противодействие Международному уголовному суду (МУС), который Вашингтон считает угрозой американскому суверенитету.

Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении Госдепартамента США.

Как заявили в Госдепартаменте, США намерены добиваться ограничения деятельности МУС, призывать союзников выходить из Римского статута, а также убеждать страны не признавать юрисдикцию суда в отношении американских военнослужащих и должностных лиц.

В числе рассматриваемых мер - усиление санкций против МУС и связанных с ним организаций, аннулирование виз для сотрудников суда, а также дипломатическое давление на государства, сотрудничающие с Международным уголовным судом.

В Вашингтоне подчеркнули, что не признают право МУС преследовать граждан США.