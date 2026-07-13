Опыт Азербайджана по реализации ЦУР представлен на форуме ООН

На Политическом форуме высокого уровня по устойчивому развитию (HLPF 2026) в Нью-Йорке был представлен опыт Азербайджана по реализации Целей устойчивого развития (ЦУР).

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщили в министерстве экономики Азербайджана.

Было отмечено, что завершилась первая неделя форума, проходящего в Нью-Йорке. В его рамках обсуждались текущие глобальные вызовы в реализации ЦУР, достигнутый прогресс и вопросы укрепления международного сотрудничества для ускорения достижения поставленных целей.

На форуме советник министра экономики, секретарь Национального координационного совета по устойчивому развитию Гусейн Гусейнов проинформировал о мерах, принимаемых в Азербайджане по интеграции ЦУР в национальные приоритеты развития, их локализации, укреплению сотрудничества между государственными структурами, частным сектором, гражданским обществом, академическими кругами и международными партнерами, а также поделился накопленным в этой сфере опытом страны.

В рамках форума на "круглом столе" стран, которые представят Добровольный национальный обзор (Voluntary National Review - VNR) в 2027 году, а также на специальной сессии, посвященной участию заинтересованных сторон в координации и реализации ЦУР, была подчеркнута важность изучения передового международного опыта и расширения новых возможностей сотрудничества в процессе подготовки Добровольного национального обзора.

Кроме того, Гусейн Гусейнов поделился опытом Азербайджана на тематической сессии, посвященной вызовам, возникающим при реализации Целей устойчивого развития в странах Африки, малых островных развивающихся государствах и странах со средним уровнем дохода.