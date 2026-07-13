https://news.day.az/world/1847566.html В офисе сенатора Грэма назвали возможную причину его смерти В офисе сенатора Линдси Грэма заявили, что политик мог умереть от разрыва аорты. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает NBC News. По предварительным данным, Грэм мог скончаться из-за "расслоения аорты из-за артериосклеротического сердечно-сосудистого заболевания".
В офисе сенатора Грэма назвали возможную причину его смерти
В офисе сенатора Линдси Грэма заявили, что политик мог умереть от разрыва аорты.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает NBC News.
По предварительным данным, Грэм мог скончаться из-за "расслоения аорты из-за артериосклеротического сердечно-сосудистого заболевания". Другой причиной мог стать разрыв аорты из-за затвердевания артерий.
Отмечается, что сотрудники скорой помощи сообщили об остановке сердца пациента, когда приехали на вызов в дом сенатора на Капитолийском холме.
Напомним, что американский сенатор Линдси Грэм скончался 12 июля.
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