Honda ввела премии сотрудникам за использование ИИ

Японский автоконцерн Honda Motor начал выплачивать дополнительные премии сотрудникам, активно применяющим технологии искусственного интеллекта в своей работе.

Как передает Day.Az со ссылкой на Nikkei Asian Review, сотрудники, подтвердившие высокий уровень владения ИИ, могут рассчитывать на ежемесячную надбавку в размере около 920 долларов США.

В компании действует трехступенчатая система сертификации, включающая письменный экзамен и собеседование. По итогам проверки сотрудникам присваивается один из уровней компетенции в сфере искусственного интеллекта.

На сегодняшний день сертификацию прошли 280 из 45 тысяч сотрудников Honda, однако максимальную ежемесячную премию получают менее десяти человек. В ближайшие годы компания намерена увеличить число сертифицированных специалистов до 1 000. Предполагается, что они будут способствовать более широкому внедрению ИИ в производственные и бизнес-процессы, а также обучать коллег.

В Honda рассчитывают, что активное использование искусственного интеллекта позволит повысить эффективность работы компании.

Подобные инициативы внедряют и другие японские компании. Так, сеть магазинов FamilyMart рассматривает использование ИИ как один из критериев оценки эффективности сотрудников. Вместе с тем такой подход вызывает неоднозначную реакцию, поскольку возможности применения искусственного интеллекта существенно различаются в зависимости от должности.

В свою очередь, авиакомпания All Nippon Airways использует ИИ в рамках программы рационализаторских предложений. Одним из успешных проектов стала система анализа состояния авиационных двигателей на основе обработки изображений с помощью искусственного интеллекта. Авторы разработки получили дополнительные выплаты к заработной плате.

По данным Nikkei Asian Review, по состоянию на март текущего года менее 10% из 143 крупнейших японских компаний предусматривали материальное поощрение сотрудников за использование искусственного интеллекта в профессиональной деятельности.