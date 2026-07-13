Медиацентр передового опыта D-8 укрепит сотрудничество государств-членов

Создание Медиацентра передового опыта D-8 станет одним из наиболее перспективных проектов организации и будет способствовать развитию сотрудничества государств-членов в сфере медиа.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества D-8 Сохаил Махмуд в ходе презентации стратегической концепции Медиацентра передового опыта D-8, состоявшейся в рамках IV Шушинского глобального медиафорума.

"Создание Медиацентра передового опыта D-8 представляет собой одну из наиболее перспективных инициатив, реализованных в рамках D-8 за последние годы", - сказал он.

По словам С. Махмуда, инициатива берет начало с предложения Президента Азербайджана Ильхама Алиева о создании в Азербайджане трех центров передового опыта - Медиацентра, Центра по энергетике и климату и Центра по транспорту.

Он отметил, что после создания эти центры будут способствовать укреплению институциональной архитектуры D-8 и расширению практического сотрудничества государств-членов в сферах информации, энергетики, окружающей среды и транспортной взаимосвязанности.

Генеральный секретарь напомнил, что предложение о создании Медиацентра было обсуждено в ходе консультаций с государствами-членами и получило дальнейшее развитие на первом Медиафоруме D-8, состоявшемся в Баку в ноябре 2025 года, где была единогласно принята декларация о сотрудничестве и развитии медиа.

По его словам, концепция предусматривает создание Центра как площадки для профессиональной подготовки, проведения исследований, обмена журналистами, развития медиаграмотности, цифровых инноваций, стратегического партнерства, а также борьбы с дезинформацией и продвижения ответственного использования новых технологий, включая искусственный интеллект.

С. Махмуд подчеркнул, что успешная работа Медиацентра будет зависеть от активного участия всех государств-членов D-8, их национальных медиаорганизаций, университетов, исследовательских центров и других профильных институтов. Он добавил, что секретариат D-8 будет тесно сотрудничать с Азербайджаном и другими государствами-членами для скорейшего запуска центра и его эффективного функционирования в качестве одной из ключевых структур организации.