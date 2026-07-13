В Физули пожар спровоцировал детонацию мин

В Физулинском районе во время продолжающегося пожара начали взрываться мины на загрязненной взрывоопасными предметами территории.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, инцидент произошел в направлении сел Ашагы Абдуррахманлы и Юхары Абдуррахманлы. Под воздействием огня мины, находящиеся на заминированном участке, начали последовательно детонировать.

В настоящее время продолжаются работы по ликвидации пожара. Задействованные силы принимают необходимые меры, чтобы не допустить дальнейшего распространения огня и полностью потушить возгорание.

Заминированная территория значительно осложняет проведение пожарно-спасательных работ, однако ситуация находится под контролем соответствующих государственных служб.