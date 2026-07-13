ТРСК раскритиковал назначение спецпредставителя ЕС по Кипру

Турецкая Республика Северного Кипра (ТРСК) резко осудила решение Европейской комиссии назначить исполнительного вице-президента Раффаэле Фитто специальным представителем по Кипру.

Как передает Day.Az со ссылкой на заявление Министерства иностранных дел ТРСК, опубликованной в социальной сети X, этот шаг является "провокационным" и свидетельствует о предвзятом подходе Европейского союза к кипрскому вопросу.

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что назначение было произведено без согласия турко-кипрской стороны и без учета воли турок-киприотов. В ТРСК назвали это решение незаконным и "абсолютно неприемлемым".

По мнению властей Северного Кипра, подобные действия Брюсселя ставят под сомнение его беспристрастность в вопросе урегулирования кипрской проблемы.