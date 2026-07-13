https://news.day.az/world/1847785.html Йеменские хуситы запустили ракеты по Саудовской Аравии ПВО Саудовской Аравии перехватила баллистические ракеты, выпущенные из Йемена по югу королевства. Как передает Day.Az, об этом сообщил представитель саудовского Минобороны. Ранее йеменские хуситы объявили о прекращении действия режима прекращения огня с Саудовской Аравией, обвинив Эр-Рияд в ударах по аэропорту Саны.
Йеменские хуситы запустили ракеты по Саудовской Аравии
ПВО Саудовской Аравии перехватила баллистические ракеты, выпущенные из Йемена по югу королевства.
Как передает Day.Az, об этом сообщил представитель саудовского Минобороны.
Ранее йеменские хуситы объявили о прекращении действия режима прекращения огня с Саудовской Аравией, обвинив Эр-Рияд в ударах по аэропорту Саны.
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