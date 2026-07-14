https://news.day.az/world/1847792.html Трамп анонсировал обращение к нации Президент США Дональд Трамп анонсировал обращение к нации. Как передает Day.Az, об этом он написал на своей странице в Truth Social. По его словам обращение будет сделано 16 июля в 21:00 по вашингтонскому времени. Тема выступления не раскрывается.
Трамп анонсировал обращение к нации
Президент США Дональд Трамп анонсировал обращение к нации.
Как передает Day.Az, об этом он написал на своей странице в Truth Social.
По его словам обращение будет сделано 16 июля в 21:00 по вашингтонскому времени.
Тема выступления не раскрывается.
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