Президент США Дональд ​​Трамп анонсировал обращение к нации.

Как передает Day.Az, об этом он написал на своей странице в Truth Social.

По его словам обращение будет сделано 16 июля в 21:00 по вашингтонскому времени.

Тема выступления не раскрывается.