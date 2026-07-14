Пентагон создал спецгруппу для борьбы с утечками секретной информации

Пентагон создал специальную целевую группу, которая совместно с Министерством юстиции займется выявлением и предотвращением утечек секретной информации.

Как передает Day.Az со ссылкой на американские СМИ, об этом заявил министр обороны США Пит Хегсет объявил

По его словам, новая структура будет координировать работу с ФБР и другими правоохранительными органами для поиска виновных и их привлечения к ответственности. Всем подразделениям Пентагона предписано отвечать на запросы, связанные с расследованиями, в течение 48 часов.

"Доступ к секретной и совершенно секретной информации - это высший уровень доверия. Те, кто нарушит это доверие, будут привлечены к ответственности в полной мере в соответствии с законом", - заявил Хегсет.