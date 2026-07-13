Массовое отравление в пятизвездочном отеле в Турции

В турецком курортном городе Кушадасы 30 человек госпитализированы с подозрением на отравление после проживания в пятизвездочном отеле.

Как передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, постояльцы пожаловались на тошноту и боли в животе, после чего доставлены в больницы на машинах скорой помощи.

После инцидента специалисты управления сельского и лесного хозяйства, а также управления здравоохранения начали проверку гостиницы. Для лабораторного анализа взяты пробы блюд со шведского стола и воды из системы водоснабжения.

По факту инцидента полиция начала расследование.