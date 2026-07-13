Президент Словакии отправился с официальным визитом в Азербайджан

Президент Словакии Петер Пеллегрини в понедельник отправился с официальным визитом в Азербайджан.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в офисе главы словацкого государства.

Как сообщается, в ходе визита будут обсуждены углубление сотрудничества в энергетической сфере, поддержка словацкого экспорта, расширение промышленного и технологического взаимодействия, а также развитие транспортных связей между двумя странами.

Ожидается, что также будет рассмотрена возможность участия словацких партнеров в проектах по восстановлению и развитию территорий, пострадавших от конфликта.

"В рамках поездки Пеллегрини посетит Агдамский район, где ознакомится с проектом Smart Village в селе Баш Гарванд и примет участие в церемонии закладки фундамента новой школы имени генерала Милана Растислава Штефаника. Визит проходит спустя несколько месяцев после первого в истории визита Президента Азербайджана в Словакию, состоявшегося в декабре прошлого года. Президента сопровождают министр обороны Роберт Калиняк, министр экономики Дениса Сакова, министр внутренних дел Матуш Шутай Эшток, а также глава Национального банка Словакии Петер Кажимир", - говорится в информации.

Ранее сообщалось, что параллельно с программой визита словацкого президента в Баку состоится словацко-азербайджанский бизнес-форум с участием словацких предпринимателей.