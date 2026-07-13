Информационная безопасность стала вопросом нацбезопасности

Информационная безопасность сегодня является не только техническим вопросом, но и важной составляющей национальной безопасности и общественной стабильности.

Об этом сказал представитель Службы электронной безопасности (СЭБ) при министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана Фарид Зейналов в ходе панельной дискуссии "Цифровые платформы и информационная безопасность: современные вызовы и ключевые решения" в рамках IV Шушинского глобального медиафорума, сообщает специальный корреспондент Trend, передает Day.Az.

"Информационная безопасность сегодня - это не только технический вопрос, это также вопрос национальной безопасности государств и важная часть общественной стабильности и безопасности", - сказал он.

По словам Зейналова, цифровые платформы все чаще используются для манипулирования информацией, формирования общественного мнения, проведения кибератак, а также распространения материалов, созданных с применением искусственного интеллекта и технологий deepfake.

Особое внимание представитель СЭБ уделил защите детей и подростков, назвав их одной из наиболее уязвимых категорий пользователей цифровой среды.

Он отметил, что ответственность за их безопасность должна лежать не только на государстве, но и на гражданском обществе, академических кругах и родителях.

Зейналов подчеркнул, что в ряде стран уже действуют возрастные ограничения на использование социальных сетей, внедряются механизмы проверки возраста пользователей и ограничения доступа к отдельным видам контента. По его словам, такие меры помогают защитить несовершеннолетних от киберугроз.

Он также сообщил, что в Азербайджане уже начата реализация соответствующих мер, направленных на повышение безопасности детей и подростков в цифровом пространстве.