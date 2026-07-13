Хикмет Гаджиев встретился с министром информации Сирии

Помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев 13 июля в рамках IV Шушинского глобального медиафорума встретился с министром информации Сирийской Арабской Республики Халидом Фавазом Зааруром и заместителем министра по вопросам цифровых медиа Мухаммедом Тафраном.

Как сообщает Day.Az, на встрече с удовлетворением было отмечено успешное развитие двусторонних отношений между Азербайджаном и Сирией во всех сферах. Особо подчеркивалось, что встречи лидеров двух государств и визит Президента Сирии в Азербайджан сыграли важную роль в развитии связей между нашими странами. Также были обсуждены вопросы сотрудничества наших стран в сфере информации и медиа.

Хикмет Гаджиев выразил благодарность министру информации Сирии за участие в Шушинском глобальном медиафоруме. Он сообщил, что в следующем году Азербайджан примет председательство в Организации исламского сотрудничества (ОИС) и проведет саммит этой организации. Помощник Президента также сообщил, что в рамках этого председательства в Азербайджане пройдет встреча министров информации государств-членов ОИС, и пригласил сирийского министра принять участие в этом мероприятии.

В ходе беседы также были затронуты вопросы сотрудничества между Азербайджаном и Сирией в культурно-гуманитарной и образовательной сферах, высоко оценен проект поддержки, оказываемой Азербайджаном в рамках ISESCO по ремонту и восстановлению школ в Сирии. Было подчеркнуто, что это является примером дружбы между нашими странами.

На встрече была дана высокая оценка постоянной поддержке, оказываемой Азербайджаном политическому единству, территориальной целостности и суверенитету Сирии.