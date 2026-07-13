https://news.day.az/officialchronicle/1847717.html Президент Ильхам Алиев встретился с участниками IV Шушинского глобального медиафорума после церемонии открытия мероприятия - ВИДЕО Президент Ильхам Алиев встретился с участниками IV Шушинского глобального медиафорума после церемонии открытия мероприятия. Day.Az представляет кадры встречи:
Президент Ильхам Алиев встретился с участниками IV Шушинского глобального медиафорума после церемонии открытия мероприятия - ВИДЕО
Президент Ильхам Алиев встретился с участниками IV Шушинского глобального медиафорума после церемонии открытия мероприятия.
Day.Az представляет кадры встречи:
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