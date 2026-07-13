Президент Ильхам Алиев встретился с участниками IV Шушинского глобального медиафорума после церемонии открытия мероприятия

Президент Ильхам Алиев встретился с участниками IV Шушинского глобального медиафорума после церемонии открытия мероприятия.

Day.Az представляет кадры встречи: