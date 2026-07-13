В рамках IV Шушинского глобального медиафорума состоялась презентация концепции Медиацентра передового опыта D-8

В рамках IV Шушинского глобального медиафорума состоялась презентация стратегической концепции Медиацентра передового опыта D-8 (D-8 Media Excellence Center).

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в ходе мероприятия участникам были представлены стратегические направления деятельности центра, направленные на развитие сотрудничества между государствами-членами Организации экономического сотрудничества D-8 в сфере медиа, обмена опытом, повышения профессионального потенциала журналистов и внедрения современных цифровых решений.

Выступая на презентации, помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев отметил, что Медиацентр передового опыта D-8 станет практической площадкой для взаимодействия журналистов и средств массовой информации государств-членов организации.

"Сегодня я рад заявить, что при единогласной поддержке всех государств-членов Медиацентр передового опыта D-8 становится реальностью и станет практической платформой для взаимодействия журналистов и средств массовой информации", - сказал он.

По словам Х. Гаджиева, Азербайджан оказывает полную поддержку деятельности нового центра. Он выразил уверенность, что площадка будет способствовать развитию сотрудничества между журналистами и медиаорганизациями стран D-8, обмену опытом и укреплению профессиональных связей.

Х. Гаджиев также пригласил государства-члены организации и их медиаструктуры активно участвовать в работе центра, подчеркнув, что эта инициатива принадлежит всему сообществу стран D-8 и их медиа.

Он подчеркнул, что борьба с дезинформацией, развитие сотрудничества между СМИ и использование технологий искусственного интеллекта в медиа станут одними из ключевых направлений деятельности Медиацентра передового опыта D-8.

"Борьба с дезинформацией, применение инструментов искусственного интеллекта в медиа и ряд других направлений, предусмотренных концепцией Центра передового опыта, будут среди его приоритетов", - сказал он.

По словам Х. Гаджиева, особое внимание также планируется уделить подготовке журналистских кадров, развитию сотрудничества между средствами массовой информации и расширению прямого взаимодействия между медиаорганизациями государств-членов D-8.

Он отметил, что Медиацентр призван стать площадкой для обмена знаниями и профессиональным опытом между представителями СМИ братских стран.

Генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества D-8 Сохаил Махмуд, в свою очередь, отметил, что создание Медиацентра передового опыта D-8 станет одним из наиболее перспективных проектов организации и будет способствовать развитию сотрудничества государств-членов в сфере медиа.

"Создание Медиацентра передового опыта D-8 представляет собой одну из наиболее перспективных инициатив, реализованных в рамках D-8 за последние годы", - сказал он.

По словам С. Махмуда, инициатива берет начало с предложения Президента Азербайджана Ильхама Алиева о создании в Азербайджане трех центров передового опыта - Медиацентра, Центра по энергетике и климату и Центра по транспорту.

Он отметил, что после создания эти центры будут способствовать укреплению институциональной архитектуры D-8 и расширению практического сотрудничества государств-членов в сферах информации, энергетики, окружающей среды и транспортной взаимосвязанности.

Генеральный секретарь напомнил, что предложение о создании Медиацентра было обсуждено в ходе консультаций с государствами-членами и получило дальнейшее развитие на первом Медиафоруме D-8, состоявшемся в Баку в ноябре 2025 года, где была единогласно принята декларация о сотрудничестве и развитии медиа.

По его словам, концепция предусматривает создание Центра как площадки для профессиональной подготовки, проведения исследований, обмена журналистами, развития медиаграмотности, цифровых инноваций, стратегического партнерства, а также борьбы с дезинформацией и продвижения ответственного использования новых технологий, включая искусственный интеллект.

С. Махмуд подчеркнул, что успешная работа Медиацентра будет зависеть от активного участия всех государств-членов D-8, их национальных медиаорганизаций, университетов, исследовательских центров и других профильных институтов. Он добавил, что секретариат D-8 будет тесно сотрудничать с Азербайджаном и другими государствами-членами для скорейшего запуска центра и его эффективного функционирования в качестве одной из ключевых структур организации.

А генеральный директор Media Excellence Hub Фуад Мардиев заявил, что первое заседание Консультативного совета Медиацентра передового опыта D-8 состоится в Баку уже в этом году.

"В этом году мы проведем первое заседание нашего Консультативного совета в Баку", - сказал он.

По словам Ф. Мардиева, к настоящему времени уже утвержден устав Media Excellence Hub, а также сформирована необходимая правовая база для начала деятельности центра.

Он отметил, что миссия Медиацентра заключается в укреплении институционального потенциала, поддержке инноваций и исследований, а также развитии сотрудничества между государствами-членами D-8. Главной целью центра станет формирование устойчивой экосистемы, которая будет приносить пользу всем странам организации.

Ф. Мардиев сообщил, что реализация проекта будет проходить поэтапно. На первом этапе планируется сформировать организационную структуру, привлечь специалистов, разработать механизмы управления и операционные процедуры, а также наладить сотрудничество с международными организациями, мировыми медиаинститутами и государствами-членами D-8.

По его словам, в дальнейшем центр сосредоточится на развитии диалога между представителями СМИ, государственными структурами и исследовательским сообществом, организации программ профессиональной подготовки и реализации совместных проектов. Кроме того, Медиацентр будет проводить исследования в области цифровой трансформации, искусственного интеллекта, регулирования медиасферы, общественных коммуникаций и информационной безопасности, а также готовить аналитические доклады и рекомендации для принятия решений на основе данных в государствах-членах D-8.