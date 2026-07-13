SpaceX анонсировала 13-е летные испытания Starship

13-е летные испытания многоразовой транспортной системы Starship запланированы на 16 июля.

Как передает Day.Az, об этом сообщает SpaceNews.

В SpaceX уточнили, что миссия продлится около часа. За это время планируется вывести на низкую околоземную орбиту (НОО) 20 спутников Starlink третьего поколения.

Ранее портал Space.com со ссылкой на астронома Джонатана Макдауэлла сообщал, что в перспективе SpaceX намерена развернуть на НОО группировку примерно из 100 тыс. спутников Starlink третьего поколения.