Стало известно, где пройдет первое заседание Консультативного совета Медиацентр D-8

Первое заседание Консультативного совета Медиацентра передового опыта D-8 состоится в Баку уже в этом году.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил генеральный директор Media Excellence Hub Фуад Мардиев в ходе презентации стратегической концепции Медиацентра передового опыта D-8 в рамках IV Шушинского глобального медиафорума.

"В этом году мы проведем первое заседание нашего Консультативного совета в Баку", - сказал он.

По словам Ф. Мардиева, к настоящему времени уже утвержден устав Media Excellence Hub, а также сформирована необходимая правовая база для начала деятельности центра.

Он отметил, что миссия Медиацентра заключается в укреплении институционального потенциала, поддержке инноваций и исследований, а также развитии сотрудничества между государствами-членами D-8. Главной целью центра станет формирование устойчивой экосистемы, которая будет приносить пользу всем странам организации.

Ф. Мардиев сообщил, что реализация проекта будет проходить поэтапно. На первом этапе планируется сформировать организационную структуру, привлечь специалистов, разработать механизмы управления и операционные процедуры, а также наладить сотрудничество с международными организациями, мировыми медиаинститутами и государствами-членами D-8.

По его словам, в дальнейшем центр сосредоточится на развитии диалога между представителями СМИ, государственными структурами и исследовательским сообществом, организации программ профессиональной подготовки и реализации совместных проектов. Кроме того, Медиацентр будет проводить исследования в области цифровой трансформации, искусственного интеллекта, регулирования медиасферы, общественных коммуникаций и информационной безопасности, а также готовить аналитические доклады и рекомендации для принятия решений на основе данных в государствах-членах D-8.