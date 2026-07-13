Таяни отверг участие Италии в действиях против Ирана

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни назвал "неприемлемыми" угрозы в адрес премьер-министра страны Джорджи Мелони, президента США Дональда Трампа и ряда других западных должностных лиц, появившиеся в иранских СМИ в отместку за смерть Али Хаменеи.

Как передает Day.Az, об этом он заявил в интервью телеканалу Iran International.

Министр заявил, что Италия не принимала никакого участия в военных действиях против Исламской республики. При этом он подчеркнул, что Рим осуждает шаги Тегерана в районе Ормузского пролива и расценивает их как угрозу свободе международного судоходства.

11 июля иранская газета Tabnak опубликовала ИИ-изображения ряда западных политиков, включая Мелони, в оранжевой тюремной форме с мишенями на лбу. Публикация появилась вскоре после письменного обращения Верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи, который пообещал, что месть за смерть его отца "не заставит себя ждать".