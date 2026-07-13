Трамп уведомил Конгресс о возобновлении боевых действий в Иране

Президент США Дональд Трамп официально уведомил Конгресс США о возобновлении боевых действий в Иране.

Как передает Day.Az, об этом пишет The New York Times.

В письме, направленном лидерам Конгресса 11 июля, президент США в частности заявил, что 7 июля американские силы нанесли "оборонительные удары по целям на территории Ирана".

В то же время Объединенный центр морской информации сообщил, что блокада всех иранских портов и прибрежных зон военными США возобновится 14 июля в 20.00 по всемирному координированному времени.