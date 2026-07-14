Макгрегор объявил о последнем бое по контракту с UFC

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор сообщил, что после операции и восстановления намерен провести заключительный поединок в рамках действующего контракта с промоушеном.

"Операция. Реабилитация. Возвращение к тренировкам - и снова в бой. Впереди последний бой по контракту", - написал ирландский боец в социальных сетях, передает Day.Az.

Во время турнира UFC 329, прошедшего в ночь на 12 июля в Лас-Вегасе, Макгрегор получил серьезную травму ноги уже в первом раунде. После стартового гонга он попытался атаковать соперника в прыжке, однако неудачно приземлился на правую ногу и не смог продолжить поединок. Судья остановил бой.

Для Макгрегора этот поединок стал первым с 2021 года. Ранее, 17 августа 2013 года, он уже встречался с тем же соперником на турнире UFC Fight Night 26 в Бостоне, где одержал победу единогласным решением судей.

На счету Макгрегора в смешанных единоборствах 22 победы и 6 поражений, тогда как его соперник Макс Холлоуэй имеет 27 побед и 9 поражений.