Стало известно, когда США возобновят морскую блокаду Ирана

Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) возобновит блокаду морского сообщения, связанного с иранскими портами, 14 июля в 16:00 по восточному времени США (15 июля, 00:00 по бакинскому времени).

Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении CENTCOM.

"Силы CENTCOM будут обеспечивать соблюдение блокады в отношении судов, следующих в иранские порты и прибрежные районы или выходящих из них. При этом американские военные продолжат обеспечивать безопасное судоходство для всех судов, не нарушающих установленный режим блокады.

Возобновление морской блокады последовало после ее первого этапа, который действовал с 13 апреля по 18 июня. За этот период силы CENTCOM перенаправили более 140 судов, выполнивших требования блокады, вывели из строя девять судов, отказавшихся подчиниться, а также пропустили свыше 50 коммерческих судов, доставлявших гуманитарную помощь.

Всем морякам рекомендуется следить за сообщениями системы Notice to Mariners и связываться с военно-морскими силами США по каналу связи 16 при работе в акватории Оманского залива и на подходах к Ормузскому проливу.

Дополнительная информация будет доведена до коммерческих судоводителей посредством официального уведомления", - говорится в заявлении.