Обновление iOS вызвало перегрев iPhone

Владельцы iPhone начали жаловаться на проблемы с автономностью и перегревом устройств после установки обновления iOS 26.5.2. Соответствующие жалобы появились в социальных сетях и на профильных форумах вскоре после выхода новой версии ОС.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает PhoneArena.

Выпущенная Apple iOS 26.5.2 для устранения критических уязвимостей безопасности, по словам пользователей, стала быстрее разряжать и сильнее нагревать устройства при повседневном использовании. Подобные сообщения поступают в том числе от владельцев флагманских моделей.

Некоторые пользователи сообщили, что временно решили проблему, установив тестовую бета-версию iOS 27, где, по их словам, повышенный нагрев не наблюдается. При этом масштаб проблемы пока остается неизвестным, а Apple официально ситуацию не комментировала.

Эксперты отмечают, что после крупных обновлений операционной системы причиной повышенного энергопотребления могут становиться отдельные приложения, которые некорректно работают с новой версией iOS. В первую очередь это касается популярных соцсетей и других программ, активно использующих фоновые процессы.

Для диагностики пользователям рекомендуют проверить раздел состояния аккумулятора в настройках iPhone, чтобы определить приложения с наибольшим расходом энергии. Если проблема связана с ПО, последующие обновления приложений или самой ОС могут устранить повышенное энергопотребление.