https://news.day.az/world/1847773.html США показали боевое применение морских дронов против иранских портов - ВИДЕО США показали боевое применение морских дронов против иранских портов. Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении Центрального командования ВС США. "Вчера силы CENTCOM, используя несколько ударных дронов, успешно атаковали объект по обслуживанию подводных лодок и кораблей в Иране.
США показали боевое применение морских дронов против иранских портов - ВИДЕО
США показали боевое применение морских дронов против иранских портов.
Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении Центрального командования ВС США.
"Вчера силы CENTCOM, используя несколько ударных дронов, успешно атаковали объект по обслуживанию подводных лодок и кораблей в Иране. Три беспилотных надводных корабля Corsair нанесли удар по порту на военно-морской базе Бандар-Аббас, что стало первым случаем применения американскими войсками морских дронов в боевых операциях. Вчерашние ночные удары снизили способность Ирана продолжать атаки на коммерческое судоходство", - говорится в заявлении.
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