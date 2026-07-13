США показали боевое применение морских дронов против иранских портов.

Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении Центрального командования ВС США.

"Вчера силы CENTCOM, используя несколько ударных дронов, успешно атаковали объект по обслуживанию подводных лодок и кораблей в Иране. Три беспилотных надводных корабля Corsair нанесли удар по порту на военно-морской базе Бандар-Аббас, что стало первым случаем применения американскими войсками морских дронов в боевых операциях. Вчерашние ночные удары снизили способность Ирана продолжать атаки на коммерческое судоходство", - говорится в заявлении.