Участники IV Шушинского глобального медиафорума посетили Мемориал Ходжалинского геноцида

В рамках IV Шушинского глобального медиафорума его участники посетили Мемориал Ходжалинского геноцида.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, гостям форума представили информацию об исторических событиях, связанных с Ходжалинским геноцидом, истории создания мемориального комплекса и его экспозиции.

Участники также ознакомились с материалами, отражающими факты трагедии и память о ее жертвах.

Отметим, что в 4-м Шушинском Глобальном медиафоруме принимают участие около 160 иностранных гостей из 53 стран, в том числе представителей около 30 международных информационных агентств, более 60 ведущих медиа-структур, а также около 10 международных организаций и компаний. Среди участников форума, помимо представителей зарубежных СМИ, также представители азербайджанских медиа, эксперты и официальные лица.

После церемонии открытия форум продолжил работу панельными дискуссиями, интерактивными сессиями и двусторонними встречами, посвященными роли медиа в построении мира, восстановлению общественного доверия, международному сотрудничеству в борьбе с дезинформацией, созданию безопасной информационной среды на цифровых платформах, а также вопросам медиаэтики и ответственной журналистики в эпоху искусственного интеллекта.

Форум продолжится 14 июля.