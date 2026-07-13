Хикмет Гаджиев обсудил с представителями Казахстана сотрудничество в сфере информации и медиа

Помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев 13 июля в рамках IV Шушинского глобального медиафорума встретился с первым заместителем министра культуры и информации Республики Казахстан Канатом Искаковым, а также главным экспертом департамента информационной деятельности для телевизионных и радиоканалов Комитета информации Министерства культуры и информации Казахстана Нурланом Бертысовым.

Как сообщает Day.Az, на встрече было подчеркнуто, что отношения между Азербайджаном и Казахстаном носят союзнический характер. Стороны обсудили развитие сотрудничества в рамках Организации тюркских государств (ОТГ), а также вопросы взаимодействия в сфере информации и медиа.

В ходе беседы Хикмет Гаджиев отметил важность усиления координации в рамках ОТГ по вопросам, связанным с платформами социальных медиа, создания совместного информационного контента и организации совместной борьбы с дезинформацией. Также состоялся обмен мнениями по вопросам вещания азербайджанских телеканалов в Казахстане и казахстанских телеканалов в нашей стране.

Канат Искаков и Нурлан Бертысов выразили поздравления по случаю успешной организации IV Шушинского глобального медиафорума. Они также высоко оценили встречу Президента Ильхама Алиева с представителями СМИ в рамках форума, с особым удовлетворением отметив, что глава государства подробно и открыто ответил на многочисленные вопросы.