Азербайджан и Беларусь обсудили развитие сотрудничества в сфере обороны

По приглашению начальника Генерального штаба Вооружённых Сил Республики Беларусь первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев совершает официальный визит в эту страну.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении министерства обороны Азербайджана.

Согласно протоколу, в ходе официальной церемонии встречи начальники Генеральных штабов прошли перед почётным караулом, были исполнены государственные гимны обеих стран.

Затем генерал-полковник Керим Велиев встретился с начальником Генерального штаба Вооружённых Сил - первым заместителем министра обороны Республики Беларусь генерал-майором Павлом Муравейко.

На встрече были обсуждены вопросы дальнейшего расширения и перспективы развития двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и Беларусью в области обороны.

Стороны также подробно обменялись мнениями по вопросам региональной безопасности и другим темам, представляющим взаимный интерес.

В рамках визита азербайджанская делегация посетила Монумент Победы на площади Победы в Минске и возложила к нему венок.

Затем гости посетили факультет автоматизированных систем управления (АСУ) Военной академии Вооружённых Сил Республики Беларусь, где ознакомились с учебно-материальной базой и лабораториями академии.