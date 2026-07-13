Выступление Президента Ильхама Алиева на IV глобальном медиафоруме находится в центре внимания мировой прессы

Выступление Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева на IV Шушинском глобальном медиафоруме на тему "Миссия медиа в продвижении мира: восстановление правды и возрождение доверия", а также ответы главы государства на вопросы журналистов находятся в центре внимания мировой прессы.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, турецкое информационное агентство Анадолу в материале о Шушинском форуме широко осветило важные заявления Президента Ильхама Алиева, касающиеся турецко-азербайджанских отношений. Агентство подчеркнуло высказывания главы государства о том, что Турция и Азербайджан являются двумя наиболее близкими друг другу странами в мире.

В публикации говорится, что Президент Ильхам Алиев подчеркнул значимость отношений между Турцией и Азербайджаном, являющихся важным фактором региональной стабильности и сотрудничества.

"Это также важный фактор региональной стабильности и сотрудничества, включая то, о чем я только что говорил - транспортную связность. Кроме того, это важный фактор безопасности, поскольку именно здесь, в Шуше, пять лет назад президент Турции и я подписали Шушинскую декларацию, которая фактически вывела наши отношения на уровень союзнических. Таким образом, мы не просто братья и друзья - мы союзники. И если с одной из наших стран произойдет что-то неблагоприятное или плохое, другая страна задействует весь свой потенциал, включая военный, чтобы защитить своих братьев", - приводит агентство высказывания Президента Ильхама Алиева.

Наряду с агентством Анадолу, такие ведущие турецкие новостные сайты и медиаплатформы, как TRT Avaz, Milliyet, Saray Medya, Haber365, Akşam, Hürriyet, Haber1, Yeni Akit, İhlas Haber Ajansı, Manşet Haber, Birlik и Haber Global, также широко осветили Шушинский Глобальный медиафорум и выступление Президента Ильхама Алиева, опубликовав развернутые материалы.

В сообщении, опубликованном российским информационным агентством ТАСС, приводятся слова Президента Ильхама Алиева о том, что сложный период в отношениях между Азербайджаном и Россией остался позади, двусторонние связи полностью нормализовались. Агентство также акцентировало внимание на словах азербайджанского лидера о том, что отношения между двумя странами имеют важное значение не только в двустороннем формате, но и в более широком региональном контексте.

Такие ведущие российские средства массовой информации, как "Известия", "Коммерсантъ", "Российская газета", "Ведомости", "Аргументы и факты", "Взгляд", "Московский комсомолец", а также РИА Новости, Интерфакс, РБК, Lenta.ru, "Парламентская газета", "Новые Известия", "Международная жизнь", "Вечерняя Москва" и "Вести", широко осветили заявления Президента Азербайджана Ильхама Алиева, прозвучавшие на IV Шушинском глобальном медиафоруме. Эта тема стала одной из главных международных новостей дня в русскоязычных медиа. Издания особо выделили заявления главы государства, касающиеся региональной безопасности, отношений между Баку и Москвой, а также взаимодействия с международными организациями. В материалах отмечались полная нормализация отношений между Баку и Москвой, значение региональной платформы "3+3" для Южного Кавказа, а также предупреждение о том, что в случае сохранения предвзятого отношения к Азербайджану страна может полностью выйти из Совета Европы.

В государственном информационном агентстве Украины "Укринформ", а также на информационных порталах "Гордон", "Цензор", "Корреспондент", 24tv.ua, "Апостроф" и других были опубликованы материалы, посвященные заявлениям главы государства, сделанным в ходе ответов на вопросы журналистов.

В этих публикациях со ссылкой на Президента Ильхама Алиева отмечается, что в период войны между Россией и Украиной поставки азербайджанского природного газа в Европейский Союз увеличились на 65 процентов, и Азербайджан готов нарастить объемы добычи еще больше. При этом подчеркивается необходимость расширения существующей транспортной инфраструктуры, поскольку существенное увеличение добычи требует значительных инвестиций. Кроме того, Азербайджан продолжает работу по диверсификации экспорта энергоресурсов: уже начаты поставки газа в Сирию, а также рассматриваются возможности выхода на рынки Ближнего Востока через сирийское направление.

Украинские средства массовой информации также опубликовали материалы, посвященные позиции Президента Ильхама Алиева по российско-украинской войне.

Известные иранские медиа - ISNA, Fararu, Mardom Salari, Akharin Khabar и Vista широко осветили выступление Президента Азербайджана Ильхама Алиева на IV Шушинском Глобальном медиафоруме и заявления главы государства по региональной повестке.

В публикациях грузинских медиа - Interpressnews, Ambebi, Newshub Georgia, 1tv.ge, imedinews.ge, news.ge, resonancedaily.com, for.ge, mcm.ge, aktual.ge, interpress.ge, qafqazturk.com и 24news.ge особое внимание было уделено высказываниям Президента Ильхама Алиева об отношениях Азербайджана с Советом Европы и Евросоюзом. В материалах приводятся слова Президента Ильхама Алиева о том, что Азербайджан не стремится к конфронтации и отдает предпочтение нормальным, конструктивным отношениям.

В то же время иорданские медиа Ammon News Agency, Hala News и Jordan Zad осветили ключевые моменты выступления Президента Азербайджана Ильхама Алиева на Шушинском глобальном медиафоруме. Издания особо отметили внешнеполитический курс главы государства, направленный на укрепление сотрудничества и решение вопросов, представляющих взаимный интерес. В публикациях также широко представлены заявления Президента о необходимости укрепления позитивной международной атмосферы, сформированной Шушинским форумом, а также расширения региональной транспортно-коммуникационной инфраструктуры с учетом существенно возросшего в последние годы геостратегического значения Азербайджана.

Основные тезисы выступления Президента Ильхама Алиева на IV глобальном медиафоруме также оказались в центре внимания казахстанских информационных агентств и новостных порталов Ulysmedia, Kursiv Media Kazakhstan, Интерфакс Казахстан и Lada.kz.

Информационное агентство Dispatch News Desk осветило высокую оценку, данную Президентом Ильхамом Алиевым, посреднической роли Пакистана в снижении напряженности и обеспечении мира на Ближнем Востоке, а также заявления главы государства, касающиеся региональной безопасности, защиты национальных интересов и других ключевых месседжей, озвученных на IV Шушинском глобальном медиафоруме.

Новостной портал Day.kg проинформировал читателей об открытии IV Шушинского глобального медиафорума, проводимых в Шуше созидательно-восстановительно работах, состоявшихся в рамках форума дискуссиях, посвященных медиаграмотности и искусственному интеллекту, а также представил основные тезисы выступления Президента Ильхама Алиева.

В материалах, опубликованных медиа-ресурсами Nabd, Al Saudi News, Al Qubbah News, Rum Online, Ammaniyat и Al Mamlaka TV, отмечается высокая оценка, данная Президентом Ильхамом Алиевым поддержки Королем Иордании Абдаллой II мирных инициатив на Ближнем Востоке, вопросы развития азербайджано-иорданских отношений, сотрудничества в рамках Организации исламского сотрудничества, а также его заявления, касающиеся региональной безопасности и прозвучавшие на Шушинском глобальном медиафоруме.

Румынское информационное агентство Mediafax и новостной портал Informat.ro уделили особое внимание высказываниям главы государства об отношениях Азербайджана с Советом Европы, региональных процессах и приоритетах внешней политики страны. В публикациях подчеркивается, что Президент Ильхам Алиев, говоря о перспективах дальнейшего сотрудничества Азербайджана с Советом Европы, заявил: сложившаяся в связи с отношением организации к Азербайджану ситуация вызывает в Баку серьезную обеспокоенность. Со ссылкой на главу государства также отмечается, что в нынешних условиях Азербайджан рассматривает свое дальнейшее участие в Совете Европы в различных аспектах.

Египетское издание Dar Al-Hilal представило широкой аудитории заявления Президента Ильхама Алиева о том, что IV Шушинский глобальный медиафорум отражает вызовы, с которыми сталкиваются мировые медиа, а также его мысли о роли медиа в продвижении мира, борьбе с дезинформацией и месте средств массовой информации в эпоху искусственного интеллекта. Кроме того, были освещены вопросы международных связей Азербайджана, энергетической политики, "зеленого" перехода и призывы к установлению прочного мира на Ближнем Востоке.

Чилийская радиостанция Radio Insular FM и кубинское информационное агентство Prensa Latina акцентировали внимание на заявлениях Президента Ильхама Алиева, касающихся нормализации азербайджано-российских отношений и развития сотрудничества, азербайджано-американских связей, возможного выхода Азербайджана из Совета Европы, отношения ПАСЕ к Азербайджану, а также нормализации взаимодействия с европейскими институтами.

Белорусское государственное информационное агентство БелТА опубликовало заявления Президента Ильхама Алиева о вероятности полного выхода Азербайджана из Совета Европы и отношении европейских институтов к стране.

Средства массовой информации Латвии - Inbox News и Delfi Latvia, Сербии - "Танюг", Politika, B92, Beta, N1 Serbia, RTV, Srpski Kompas и Nova Srpska Politička Misao, а также болгарский телеканал Eurocom TV широко осветили позицию Президента Ильхама Алиева по вопросу восстановления права голоса Азербайджана в ПАСЕ, отношения с европейскими структурами, увеличение экспорта газа в ЕС, азербайджано-китайское сотрудничество, предложения по реформированию Совета Безопасности ООН, а также его призывы к миру на Ближнем Востоке.

Вьетнамские медиа Vietnam.vn и Bao Quoc Te представили читателям заявления Президента Ильхама Алиева о полной нормализации азербайджано-российских отношений, существующих разногласиях с Советом Европы и ПАСЕ, а также об условиях, выдвигаемых Баку для нормализации отношений с европейскими институтами.

Транснациональные и глобальные медиаплатформы Yahoo News и Euronews широко осветили высказывания Президента Ильхама Алиева, касающиеся отношений с европейскими структурами и ситуации на Ближнем Востоке, а также его заявления о роли средств массовой информации в продвижении мира, борьбе с дезинформацией и вопросах искусственного интеллекта, прозвучавшие на Шушинском глобальном медиафоруме.