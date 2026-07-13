Предсказана ликвидация очередного бренда смартфонов

Еще больше брендов смартфонов могут быть ликвидированы в 2026 году.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом известный инсайдер Йогеш Брар заявил в своем X.

Специалист напомнил, что последние месяцы ходят слухи, будто корпорация Oppo закроет принадлежащий ей бренд смартфонов OnePlus. Автор заметил, что к такому развитию событий подталкивает кризис в индустрии, и предсказал, что совсем скоро еще один бренд смартфонов закроют.

Йогеш Брар не стал раскрывать торговую марку, которая может исчезнуть, но намекнул, что ради экономии она будет поглощена своей материнской компанией. Комментаторы в X предположили, что речь может идти о брендах iQOO, Redmi, Vivo или CMF.

Причиной закрытия торговых марок журналисты издания PhoneArena назвали неудовлетворительные экономические показатели. Они объяснили, что в последние месяцы резко подорожали компоненты для производства смартфонов - процессоры, оперативной памяти и накопители. Из-за этого компании начали получать меньше прибыли с продаж устройств, также им приходится более ожесточенно конкурировать друг с другом.