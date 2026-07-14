В Шуше состоялась церемония официальной встречи Президента Словакии Петра Пеллегрини - ФОТО
14 июля в Шуше состоялась церемония официальной встречи Президента Словацкой Республики Петра Пеллегрини.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на площади, где развевались государственные флаги двух стран, в честь Президента Словакии был выстроен почетный караул.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретил Президента Словакии Петра Пеллегрини.
Начальник почетного караула отдал рапорт Президенту Словакии.
Прозвучали государственные гимны Словацкой Республики и Азербайджанской Республики.
Под звуки военного марша почетный караул прошел перед Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Президентом Словакии Петром Пеллегрини.
Члены азербайджанской делегации были представлены Президенту Петру Пеллегрини, а члены словацкой делегации - Президенту Ильхаму Алиеву.
Главы государств сфотографировались для официального фото.
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