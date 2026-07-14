В Шуше состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Президентом Словакии в формате «один на один»

14 июля в Шуше состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Президентом Словацкой Республики Петером Пеллегрини в формате "один на один".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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