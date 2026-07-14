https://news.day.az/officialchronicle/1847828.html В Шуше состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Президентом Словакии в формате «один на один» 14 июля в Шуше состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Президентом Словацкой Республики Петером Пеллегрини в формате «один на один».
В Шуше состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Президентом Словакии в формате «один на один»
14 июля в Шуше состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Президентом Словацкой Республики Петером Пеллегрини в формате "один на один".
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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