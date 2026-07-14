Американцы ожидают затяжной войны между США и Ираном на фоне срыва соглашения о прекращении огня.

Как передает Day.Az, этому свидетельствуют данные опроса Reuters/Ipsos, проведенному на фоне эскалации боевых действий и объявления президентом США Дональдом Трампом блокады иранского судоходства в Персидском заливе.

Согласно данным опроса, четверо из пяти американцев ожидают, что война США с Ираном затянется на длительный период.

Опрос показал, что 79% респондентов считают, что военное вмешательство США в Иран "продолжится в течение длительного периода времени", по сравнению с 65% в конце марта. Только 18% респондентов заявили, что, по их мнению, война "закончится довольно быстро, в течение нескольких недель".

Около 37% респондентов одобрили военные удары США по Ирану, которые Вашингтон возобновил 26 июня в ответ на, как он заявил, "иранские атаки на торговые суда в Ормузском проливе".

Ранее мы сообщали, что США нанесли серию ударов по военным объектам Ирана. Затем Иран нанес ответные удары по военным объектам США в регионе.