Автор: Акпер Гасанов

Выступления Президента Азербайджана Ильхама Алиева традиционно наполнены стратегической глубиной, концептуальным подходом и четким указанием сути вопроса и путей его развития. Так было и на сей раз, когда глава нашего государства сделал ряд важных заявлений на IV Шушинском глобальном медиафоруме. В частности, он дал оценку нынешнему состоянию отношений между Баку и Европейским союзом, попутно изложив принципы внешней политики нашей страны.

При этом глава нашего государства справедливо указал на то, что Азербайджан намерен строить международные отношения, исходя прежде всего из собственных национальных интересов, не рассчитывая на внешних покровителей и не делая ставку на зависимость от тех или иных центров силы. Этот тезис прозвучал в контексте разговора о меняющемся мировом порядке.

По словам Президента Азербайджана, современная международная система становится менее предсказуемой, появляются новые угрозы, а борьба за суверенитет и национальную идентичность требует постоянных усилий. Именно поэтому наша страна, как отметил Ильхам Алиев, исходит из необходимости укреплять собственную государственность, развивать экономику и обеспечивать безопасность, не полагаясь исключительно на международные механизмы. Такой подход тесно связан и с отношениями Азербайджана с Европейским союзом, которые за последние годы пережили несколько различных этапов.

В Баку неоднократно заявляли, что наиболее сложным периодом во взаимоотношениях с европейскими институтами стали годы, когда внешнеполитическое направление ЕС курировал Жозеп Боррель. Азербайджанская сторона утверждала, что в тот период в структурах Европейской комиссии и Европарламента сформировалась группа политиков, придерживавшихся исключительно критической линии в отношении Азербайджана.

Особенно острые разногласия возникли после событий сентября 2023 года, когда Азербайджан восстановил полный контроль над Карабахским регионом. По инициативе Франции вопрос был вынесен на заседание Совета Безопасности ООН, где представители ряда европейских государств подвергли действия Баку жесткой критике. Именно тогда заявления Жозепа Борреля о "солидарности с армянами Карабаха" были восприняты официальным Баку как политически односторонняя позиция, не учитывающая принцип территориальной целостности Азербайджана. Безусловно и обоснованно подобная риторика воспринималась как поддержка сепаратистских структур и противоречила тем принципам международного права, которые Европейский союз традиционно декларирует применительно к другим конфликтам.

Кроме того, выяснилось, что Жозеп Боррель поддерживал отношения с некоторыми коррумпированными лицами, в том числе с бывшим судьей Международного суда господином Окампо, который давно превратился в рупор той части мирового армянства, что до сих пор живет в отрыве от реальности и мечтает о "реванше". Оказалось, что Боррель финансировался со стороны российско-армянского олигарха Самвела Карапетяна. Ирония судьбы состоит в том, что Карапетян в настоящее время находится под домашним арестом в Армении.

Кстати, критика в адрес Борреля звучала не только в Азербайджане. Европейское издание Politico в свое время охарактеризовало его как "Бората дипломатии". Это было сатирическое сравнение, отражавшее мнение части европейских наблюдателей о неудачных публичных выступлениях, спорных дипломатических шагах и неоднозначном имидже тогдашнего главы европейской дипломатии. Подобная характеристика была весьма чувствительной для политика такого уровня, поскольку сравнение с комедийным персонажем означало не просто насмешку, а сомнение в его способности эффективно представлять внешнеполитические интересы Европейского союза.

Так или иначе, но сегодня официальный Баку констатирует заметное улучшение атмосферы диалога с европейскими структурами. В течение последних месяцев Азербайджан посетили председатель Европейского совета Антониу Кошта, верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Эти визиты свидетельствуют о том, что Брюссель заинтересован в восстановлении полноценного политического диалога.

По оценке Президента Азербайджана Ильхама Алиева, обе стороны осознают необходимость "перезапуска" отношений. При этом речь идет не только о политике, но и о стратегических экономических интересах. Одним из важнейших аргументов Баку остается энергетическое сотрудничество. Сегодня Азербайджан экспортирует природный газ по трубопроводам в шестнадцать государств. Южный газовый коридор стал одним из ключевых проектов диверсификации европейских поставок энергоносителей, особенно после резкого сокращения импорта российского газа.

В последние годы значение Азербайджана для энергетической безопасности Европы объективно выросло. Если десять лет назад азербайджанский газ рассматривался как один из дополнительных источников поставок, то сегодня он является частью стратегии ЕС по снижению зависимости от ограниченного числа поставщиков. По словам Президента Азербайджана, Баку получает новые запросы как на начало поставок газа, так и на увеличение уже существующих объемов. Это свидетельствует о том, что практически личностные, финансовые и даже коррупционные интересы европейских государств нередко оказываются сильнее политических разногласий.

В Баку все это видят и на это указывают, подчеркивая, что Азербайджан не намерен строить свою безопасность на ожидании помощи извне. По словам главы нашего государства, мировая практика знает немало примеров, когда государства, рассчитывавшие исключительно на поддержку более сильных партнеров, в итоге сами становились заложниками крупных геополитических противостояний.

Азербайджан, напротив, делает ставку на собственные ресурсы, развитие экономики, модернизацию вооруженных сил и партнерство с государствами, которые в Баку считают надежными и проверенными. Подобная модель внешней политики позволяет руководству страны заявлять, что любые изменения характера отношений с теми или иными международными организациями не будут иметь критического влияния на внутреннее развитие нашего государства. И именно в этом состоит главная философия стратегии Президента Азербайджана Ильхама Алиева, благодаря реализации которой наша страна сильна, независима и готова к любым геополитическим изменениям в этом, так часто и кардинально меняющемся мире.