Парламент Венгрии принял поправку к конституции об отстранении президента

Парламент Венгрии принял 17-ю поправку к конституции, предусматривающую отстранение от должности президента республики Тамаша Шуйока, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В поддержку законопроекта высказались 139 депутатов, против - шестеро", - сообщила спикер парламента Агнеш Форстхоффер. Трансляция заседания велась на сайте высшего законодательного органа страны.

Оппозиционные фракции партий "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" и христианских демократов не присутствовали на заседании в знак протеста против 17-й поправки. Они считают этот документ антиконституционным, персонифицированным и разработанным новыми властями исключительно в своих политических интересах. Лидер фракции ФИДЕС Гергей Гуйяш ушел в отставку, заявив, что в Венгрии наступил конец демократии.

Поддержали законопроект все депутаты от правящей партии "Тиса", возглавляемой премьер-министром Петером Мадьяром. Им принадлежит в парламенте более двух третей мест. Шестеро депутатов от оппозиционной националистической партии "Родина" голосовали против, отметив, что "Тиса" действует сейчас точно так же, как действовала ФИДЕС, когда находилась у власти последние 16 лет.

Выступая перед голосованием в парламенте, Мадьяр в очередной раз заявил, что Шуйок должен покинуть пост президента, поскольку не исполнял свои обязанности гаранта верховенства права и закрывал глаза на злоупотребления прежнего правительства Виктора Орбана. Глава государства отверг эти обвинения и указал в ответ, что премьер ведет себя недостойно, а его действия являются "грубым нарушением" закона.