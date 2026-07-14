https://news.day.az/world/1847653.html Серия наводнений в китайской провинции Хэбэй Серия наводнений произошла в китайской провинции Хэбэй. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в социальных сетях. Представляем вашему вниманию видео с места событий:
Серия наводнений в китайской провинции Хэбэй
Серия наводнений произошла в китайской провинции Хэбэй.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в социальных сетях.
Представляем вашему вниманию видео с места событий:
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