США нанесли серию ударов по военным объектам Ирана

США нанесли серию ударов по военным объектам на территории Ирана.

Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM).

Согласно заявлению командования, операция завершилась 13 июля в 22:15 по восточному времени США и продолжалась около пяти часов.

В ходе операции американские силы нанесли высокоточные удары по военным объектам в районах Бушер, Чабахар, Джаск, Конарак, Абу-Муса и Бендер-Аббас. Целями стали системы береговой обороны, ракетные и беспилотные комплексы, а также объекты морской инфраструктуры.

В CENTCOM заявили, что операция была направлена на дальнейшее снижение возможностей Ирана по осуществлению атак на коммерческое судоходство.

Также отмечается, что в настоящее время на Ближнем Востоке дислоцированы более 50 тысяч американских военнослужащих. В командовании подчеркнули, что силы США сохраняют высокую боевую готовность и готовы к выполнению поставленных задач.