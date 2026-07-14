https://news.day.az/world/1847798.html Провал грунта глубиной около 15 метров образовался в российском городе - ВИДЕО Провал грунта глубиной около 15 метров образовался во дворе жилых многоквартирных домов в российском городе Новосибирск. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в социальных сетях. Причина провала изучается специалистами. Представляем вашему вниманию данное видео:
Провал грунта глубиной около 15 метров образовался в российском городе - ВИДЕО
Провал грунта глубиной около 15 метров образовался во дворе жилых многоквартирных домов в российском городе Новосибирск.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в социальных сетях.
Причина провала изучается специалистами.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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