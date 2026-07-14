Провал грунта глубиной около 15 метров образовался в российском городе

Провал грунта глубиной около 15 метров образовался во дворе жилых многоквартирных домов в российском городе Новосибирск.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в социальных сетях.

Причина провала изучается специалистами.

Представляем вашему вниманию данное видео: