https://news.day.az/world/1847813.html Названо число развернутых на Ближнем Востоке солдат США Объединенное центральное командование ВС США (CENTCOM) в соцсети X назвало число американских военных на Ближнем Востоке. Как передает Day.Az, в посте говорится, что речь идет о более чем 50 тыс. солдат. Ранее мы писали, что американцы ожидают затяжной войны между США и Ираном.
Названо число развернутых на Ближнем Востоке солдат США
Объединенное центральное командование ВС США (CENTCOM) в соцсети X назвало число американских военных на Ближнем Востоке.
Как передает Day.Az, в посте говорится, что речь идет о более чем 50 тыс. солдат.
Ранее мы писали, что американцы ожидают затяжной войны между США и Ираном.
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