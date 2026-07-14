Названо число развернутых на Ближнем Востоке солдат США

Объединенное центральное командование ВС США (CENTCOM) в соцсети X назвало число американских военных на Ближнем Востоке.

Как передает Day.Az, в посте говорится, что речь идет о более чем 50 тыс. солдат.

Ранее мы писали, что американцы ожидают затяжной войны между США и Ираном.