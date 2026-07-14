Азербайджанская нефть выросла в цене

Цена азербайджанской нефти марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста выросла по сравнению с предыдущим показателем на 3,38 доллара США, или 4,3%, и составила 81,29 доллара за баррель.

Как передает Day.Az, об этом говорится в информации участников нефтяного рынка.

"Цена азербайджанской нефти марки Azeri Light на базе FOB в турецком порту Джейхан выросла на 3,3 доллара, или 4,4%, и составила 78,36 доллара за баррель. Цена сырой нефти марки URALS выросла по сравнению с предыдущим показателем на 2,78 доллара, или 6,3%, и достигла 46,93 доллара за баррель. Цена нефти марки Dated Brent, добываемой в Северном море, выросла по сравнению с предыдущим показателем на 3,12 доллара, или 4,2%, и достигла 77,32 доллара за баррель", - говорится в информации.

Стоит отметить, что в государственном бюджете Азербайджана на 2026 год средняя цена барреля нефти заложена на уровне 65 долларов США.

Согласно последним данным Trading Economic, нефть Brent превысила 84 доллара за баррель во вторник, а рост с начала недели превысил 10% после того, как президент США Дональд Трамп вновь ввел блокаду для иранских судов, проходящих через Ормузский пролив, и объявил, что весь остальной груз, следующий через этот водный путь, будет облагаться специальными платежами.

Отмечается, что блокада должна вступить в силу сегодня в 16:00 по восточному времени США.

"Трамп также призвал к выплате 20-процентной компенсации за перевозимые грузы, заявив, что США должны получать возмещение от стран, которые выигрывают от американских усилий по обеспечению безопасности судоходства в Ормузском проливе. В их числе он назвал Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты, Катар, Бахрейн и Кувейт.

Эти меры последовали за новым витком напряженности между Вашингтоном и Тегераном. США стремятся ограничить возможности Ирана по нарушению морских перевозок, в то время как Тегеран в ответ наносит удары по союзникам США в регионе", - говорится в информации Trading Economics.

Кроме того, по данным Trading Economics, Трамп заявил, что поддержит законопроект о санкциях против России, инициированный сенатором Линдси Грэмом. Документ предусматривает возобновление усилий по введению ограничительных мер в отношении покупателей российской нефти и природного газа.